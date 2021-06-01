Закон о просветительской деятельности вступил в силу в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Он начал действовать с 1 июня.

Закон ввел понятие "просветительская деятельность". При этом полномочия по определению порядка и формы просветительской деятельности переданы правительству РФ.

Закон о просветительской деятельности в апреле текущего года подписал Владимир Путин. Под понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека.

При этом закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, предоставление обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Уточняется, что просветительскую деятельность имеют право проводить органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Кроме того, для заключения договоров по вопросам образования с иностранными партнерами образовательным организациям РФ теперь требуется заключение Минобрнауки или Минпросвещения.

Научное сообщество новый закон не поддержало. Его представители посчитали, что такие меры могут затормозить популяризацию науки. В частности, против изменений выступил президиум Академии наук.