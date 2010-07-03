Астрономы обнаружили воду в "хвосте" межзвездной кометы

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Международная группа астрономов изучила "хвост" межзвездной кометы, обнаруженной в конце августа, и пришла к выводу, что за пределами Солнечной системы может образовываться вода. Об этом сообщает "Мир 24".

Ученые установили, что комета 2I/Borisov испускает водяной пар. Это открытие позволит судить о ее ядре, летучих элементах и соединениях, а также околозвездном диске, из которого она возникла.

Комета была обнаружена 30 августа российским астрономом, когда она находилась на расстоянии около трех астрономических единиц от Солнца. Почти сразу же астрономы начали предполагать, что это межзвездный объект. Ожидается, что максимальное сближение кометы с Солнцем состоится в начале декабря, затем комета уйдет дальше в межзвездное пространство.

Ранее астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы. Американские ученые создали компьютерную симуляцию, воспроизводящую орбиту кометы, находящейся между орбитами Юпитера и Нептуна. Выяснилось, что там есть область, через которую проходит большинство комет.

