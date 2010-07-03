Крупный астероид приближается к Земле

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Астероид 162082 размером до 1 километра приблизится к Земле чуть менее чем через неделю. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на распространенное сообщение Центра исследования околоземных объектов NASA.

По имеющимся данным, космический объект окажется на минимальном расстоянии от Земли 25 октября в 20:21 по московскому времени. Известно, что для нашей планеты астероид не представляет угрозы. Ученые уверены, что космическое тело пройдет от Земли на расстоянии, равном 16 полетам до Луны. Это также равно 0,04 астрономическим единицам.

Специалисты рассказали, что астероид причислен к группе "Аполлонов". Он был открыт 18 апреля 1998 года. Всего в этой группе известно более 5 тысяч космических тел.

Ранее сообщалось о другом астероиде, который направлялся в сторону Земли. Его скорость составляла 13 километров в секунду.