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02:12

Московский планетарий рассказал о летящем к Земле астероиде

наука

02:12

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Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

В среду 28 августа к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров приблизится астероид 2019 OU1.

Как рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева, небесное тело не представляет опасности.

Астероид пройдет в поле тяготения Земли (929 тысяч километров), из-за чего попал в список "потенциально опасных".

Он движется со скоростью 13 километров в секунду. Минимальное расстояние от Земли почти в три раза превысит дистанцию до Луны.

Потенциально опасными расстояниям принято считать те, которые меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тысяч километров).

В начале июля сообщалось о приближающемся к Земле опасном астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила.

Астероид, который летит к Земле, не несет угрозу

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наука

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