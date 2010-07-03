Московский планетарий рассказал о летящем к Земле астероиде

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В среду 28 августа к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров приблизится астероид 2019 OU1.

Как рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева, небесное тело не представляет опасности.

Астероид пройдет в поле тяготения Земли (929 тысяч километров), из-за чего попал в список "потенциально опасных".

Он движется со скоростью 13 километров в секунду. Минимальное расстояние от Земли почти в три раза превысит дистанцию до Луны.

Потенциально опасными расстояниям принято считать те, которые меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тысяч километров).

В начале июля сообщалось о приближающемся к Земле опасном астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила.