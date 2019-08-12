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Наука

12 августа, 16:39

2019 OU1: что может насторожить в "имени" астероида, приближающегося к Земле

наука

28 августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список "потенциально опасных". При этом многие ученые уже заявили, что опасаться нам совершенно нечего. Но наш обозреватель Николай Гринько расшифровал "имя" астероида и объяснил, что в этих цифрах и буквах может насторожить.

Фото: ТАСС/Zuma/Nasa

Астероид 2019 OU1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше пирамиды Хеопса. По данным NASA, астероид настолько приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, он пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров. Астрономы заявляют, что ничего особенного в этом событии нет, опасности астероид не представляет, и даже увидеть небесное тело невооруженным взглядом будет невозможно.

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Ученые довольно давно наблюдают за "небесными камнями". Поначалу, когда их было открыто не слишком много, астероидам давали имена героев греческой и римской мифологии. Позже выяснилось, что список объектов пополняется слишком быстро и герои очень скоро закончатся, – тогда астрономы получили право называть их как угодно. Забавно, что в большинстве случаев ученые давали "странствующим булыжникам" имена собственных жен. Но присвоить имя можно не всякому астероиду, а только тому, орбита которого известна и вычислена с большой точностью. До этого момента небесному телу присваивают временный номер, состоящий из цифр и букв: ими обозначается время открытия астероида.

Объект, о котором идет речь, назван 2019 OU1, и это временный номер. Отсюда следует, что его орбита еще полностью не вычислена, известен только ее фрагмент – траектория, по которой астероид проследует внутри Солнечной системы (и хорошо, что мимо Земли). Кроме того, из сочетания цифр и букв становится понятно, что открыт он был в первые две недели августа, а также был 21-м астероидом, открытым за этот период.

Откровенно говоря, эти данные настораживают, несмотря на заверения ученых. 160-метровый астероид был обнаружен буквально на днях, до этого момента о нем ничего не было известно. И, судя по всему, таких "булыжников" много – если за две недели их было открыто больше двух десятков, значит, астрономы обнаруживают примерно пару новых астероидов в сутки (на самом деле, гораздо больше). Понятно, что далеко не все они таких впечатляющих размеров, да и маршруты у них разные, но все равно есть некоторые причины для беспокойства.

Фото: Фото: depositphotos/sdecoret

Существует специальная шкала, по которой оценивается вероятный ущерб от падения небесного тела на Землю. Согласно этим расчетам, удар при падении 150-метрового астероида будет эквивалентен взрыву водородной бомбы, а его энергия составит 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. При такой катастрофе возникнет кратер диаметром три километра – такой взрыв может уничтожить среднюю европейскую страну.

Но есть и хорошие новости: за всю историю астронаблюдений находились и объекты гораздо более крупных размеров, и проходили они иногда на гораздо меньшем расстоянии. Например, 14 лет назад был обнаружен астероид 2005 YU55 диаметром около 400 метров. В 2011 году он пролетел на расстоянии около 325 тысяч километров от Земли, а это даже ближе, чем Луна. И вообще, чем больше астероид, тем легче его обнаружить.

В целом падение космических тел на Землю – это не такое уж редкое явление. Камни валятся с неба с завидной регулярностью. Но в основном все эти объекты настолько небольшие, что большинство из них просто сгорает в атмосфере, и если ночью мы видим их как "падающие звезды", то днем даже не замечаем. Но иногда к нам прилетают достаточно крупные тела, способные наделать немало шума в прямом и переносном смысле. Яркий пример (опять в обоих смыслах) – Челябинский метеорит, о котором слышали практически все. Объект упал в населенной местности, благодаря чему появилось множество видеороликов с авторегистраторов, в которых яркий болид взрывается в атмосфере.

Конечно, ученые уже много лет пытаются придумать наиболее адекватные способы защиты нашей планеты от подобных "гостей". Подробнее о самых популярных и необычных читайте в нашем материале.

Гринько Николай

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