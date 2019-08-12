2019 OU1: что может насторожить в "имени" астероида, приближающегося к Земле

28 августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список "потенциально опасных". При этом многие ученые уже заявили, что опасаться нам совершенно нечего. Но наш обозреватель Николай Гринько расшифровал "имя" астероида и объяснил, что в этих цифрах и буквах может насторожить.

Астероид 2019 OU1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше пирамиды Хеопса. По данным NASA, астероид настолько приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, он пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров. Астрономы заявляют, что ничего особенного в этом событии нет, опасности астероид не представляет, и даже увидеть небесное тело невооруженным взглядом будет невозможно.

Ученые довольно давно наблюдают за "небесными камнями". Поначалу, когда их было открыто не слишком много, астероидам давали имена героев греческой и римской мифологии. Позже выяснилось, что список объектов пополняется слишком быстро и герои очень скоро закончатся, – тогда астрономы получили право называть их как угодно. Забавно, что в большинстве случаев ученые давали "странствующим булыжникам" имена собственных жен. Но присвоить имя можно не всякому астероиду, а только тому, орбита которого известна и вычислена с большой точностью. До этого момента небесному телу присваивают временный номер, состоящий из цифр и букв: ими обозначается время открытия астероида.

Объект, о котором идет речь, назван 2019 OU1, и это временный номер. Отсюда следует, что его орбита еще полностью не вычислена, известен только ее фрагмент – траектория, по которой астероид проследует внутри Солнечной системы (и хорошо, что мимо Земли). Кроме того, из сочетания цифр и букв становится понятно, что открыт он был в первые две недели августа, а также был 21-м астероидом, открытым за этот период.

Откровенно говоря, эти данные настораживают, несмотря на заверения ученых. 160-метровый астероид был обнаружен буквально на днях, до этого момента о нем ничего не было известно. И, судя по всему, таких "булыжников" много – если за две недели их было открыто больше двух десятков, значит, астрономы обнаруживают примерно пару новых астероидов в сутки (на самом деле, гораздо больше). Понятно, что далеко не все они таких впечатляющих размеров, да и маршруты у них разные, но все равно есть некоторые причины для беспокойства.

Существует специальная шкала, по которой оценивается вероятный ущерб от падения небесного тела на Землю. Согласно этим расчетам, удар при падении 150-метрового астероида будет эквивалентен взрыву водородной бомбы, а его энергия составит 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. При такой катастрофе возникнет кратер диаметром три километра – такой взрыв может уничтожить среднюю европейскую страну.



Но есть и хорошие новости: за всю историю астронаблюдений находились и объекты гораздо более крупных размеров, и проходили они иногда на гораздо меньшем расстоянии. Например, 14 лет назад был обнаружен астероид 2005 YU55 диаметром около 400 метров. В 2011 году он пролетел на расстоянии около 325 тысяч километров от Земли, а это даже ближе, чем Луна. И вообще, чем больше астероид, тем легче его обнаружить.

В целом падение космических тел на Землю – это не такое уж редкое явление. Камни валятся с неба с завидной регулярностью. Но в основном все эти объекты настолько небольшие, что большинство из них просто сгорает в атмосфере, и если ночью мы видим их как "падающие звезды", то днем даже не замечаем. Но иногда к нам прилетают достаточно крупные тела, способные наделать немало шума в прямом и переносном смысле. Яркий пример (опять в обоих смыслах) – Челябинский метеорит, о котором слышали практически все. Объект упал в населенной местности, благодаря чему появилось множество видеороликов с авторегистраторов, в которых яркий болид взрывается в атмосфере.

Конечно, ученые уже много лет пытаются придумать наиболее адекватные способы защиты нашей планеты от подобных "гостей". Подробнее о самых популярных и необычных читайте в нашем материале.