Эксперт сравнил приближающийся к Земле астероид с комаром

Почетный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев заявил, что астероид 2019 OU1 пройдет на безопасном расстоянии от Земли, передает ИА "НСН".
"Просто страшилки – так назовем это все. Миллион километров – это ничто, в общем-то, как комар пролетает в сибирской тайге относительно нас. Абсолютно никакой опасности нет. Сейчас уже астрономы с достаточно высокой точностью определяют траекторию. Ошибки не может быть", – заявил Зайцев.
Диаметр небесного тела 2019 OU1 составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. По прогнозам ученых, астероид пролетит мимо планеты на расстоянии около одного миллиона километров.
В начале июля также сообщалось о приближающемся к Земле опасном астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. Диаметр астероида составляет 340 метров, а его вес оценивают в 55 миллиардов килограммов. Ученые отмечают, что астероид летит со скоростью 20 километров в час. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты 3 декабря 2019 года.
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