Ученые обнаружили причины опасной патологии беременности

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Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета выявили генетические предпосылки задержки в развитии плода. Результаты исследований опубликованы в журнале European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.
Как рассказал завкафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ", профессор Михаил Чурносов, до сих пор исследовательским путем не было получено однозначных данных о значении различных групп генов-кандидатов в формировании плацентарной недостаточности.
"Чтобы определить гаплотип, являющийся фактором риска, мы провели логистический регрессионный анализ, использовав пермутационный тест для коррекции на множественные сравнения", – пояснил Чурносов.
В исследовании участвовали 196 беременных с плацентарной недостаточностью и 324 – с физиологически нормальным течением беременности.
"Результаты проведенного исследования показали, что гаплотип TG полиморфных локусов rs2234693-rs9340799 гена ESR1 среди беременных с задержкой роста плода встречается почти в два раза чаще, чем в группе испытуемых с нормальным течением беременности", – рассказал профессор.
Как уточняется, результаты исследований говорят о том, что данный гаплотип является фактором риска возникновения патологии.
Специалисты НИУ "БелГУ" подчеркивают, что данные локусы гена ESR1 ассоциированы и с другими патологиями – с развитием преэклампсии, невынашиванием плода, бесплодием, опухолями, говорится в материале.
Чешские и швейцарские биологи ранее установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры – молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Исследователи выяснили, что особую роль в этом процессе играют молекулы РНК.
Эту молекулу открыли в 2007 году в лаборатории Лингнера. Она принадлежит к классу некодирующих РНК, которые не транслируются в белки, а функционируют как структурные компоненты хромосом. Визуализируя ее под микроскопом, исследователи поняли, что для доставки ее к теломерам решающее значение имеет конкретный участок РНК, а когда молекула достигает вершины хромосом, ее связь с теломерами регулируется белком RAD51.
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