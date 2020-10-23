Ученые рассказали, как частично избавили мышей от синдрома Дауна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Биологам удалось впервые подавить часть симптомов синдрома Дауна у еще не родившихся мышат. Для этого ученые добавили в пищу их матерей апигенин, сообщает издание American Journal of Human Genetics.
Данное вещество вырабатывают клетки ромашки, петрушки и некоторых цитрусов. "После того как мы добавили апигенин в пищу беременных мышей, у их будущих детенышей исчезли многие дефекты развития мозга. Также это значительно улучшило умственные способности мышат после их появления на свет", – делятся эксперты.
По словам ученых, результаты опытов свидетельствуют, что это вещество можно использовать для лечения синдрома Дауна.
За несколько лет нейрофизиологи и генетики выявили ряд генов и "проблемных" участков мозга, работа которых нарушается сильнее всего у носителей синдрома Дауна. Полученные результаты привели к тому, что исследователи захотели разработать генную терапию, помогающую в борьбе с заболеванием.
Молекулярные биологи под руководством директора Национального института здоровья детей (США) Дианы Бьянки пришли к выводу, что эффективен экстракт ромашки или других растений, которые вырабатывают много апигенина.
Ранее ученые нашли человеческие гены для защиты от рака.
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