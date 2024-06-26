Письмо Эйнштейна Рузвельту выставили на аукцион за 4 млн долларов

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Двухстраничное письмо Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту выставили на аукцион со стартовой ценой в четыре миллиона долларов, сообщает The Guardian.

В письме физика-теоретика говорится, что правительство Германии активно поддерживает ядерные исследования и может создать "чрезвычайно мощные бомбы", подобные тем, что в итоге были применены США в конце Второй мировой войны.

Эйнштейн попросил правительство США сделать то же самое. В ответ Рузвельт сформировал комитет, который стал предшественником Манхэттенского проекта, возглавляемого Робертом Оппенгеймером, создавшего бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Письмо ученого хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Гайд-парке, Нью-Йорк. Его вторая версия продается на аукционе в качестве наследства покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.

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