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26 июня, 19:47

Наука

Письмо Эйнштейна Рузвельту выставили на аукцион за 4 млн долларов

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Двухстраничное письмо Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту выставили на аукцион со стартовой ценой в четыре миллиона долларов, сообщает The Guardian.

В письме физика-теоретика говорится, что правительство Германии активно поддерживает ядерные исследования и может создать "чрезвычайно мощные бомбы", подобные тем, что в итоге были применены США в конце Второй мировой войны.

Эйнштейн попросил правительство США сделать то же самое. В ответ Рузвельт сформировал комитет, который стал предшественником Манхэттенского проекта, возглавляемого Робертом Оппенгеймером, создавшего бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Письмо ученого хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Гайд-парке, Нью-Йорк. Его вторая версия продается на аукционе в качестве наследства покойного соучредителя Microsoft Пола Аллена.

Ранее кожаную черно-белую куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали на торгах лондонского дома Propstore Auction за более чем 305 000 долларов. В ходе торгов также продали и другие вещи, принадлежащие музыкантам прошлого века.

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