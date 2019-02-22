Пилотируемый корабль "Федерация" не будет летать к МКС

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Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть он не для МКС. Он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно. А для МКС останется "Союз-МС" и его дальнейшие модификации", – цитирует главу "Роскосмоса" РИА новости.

Он также добавил, что корабль переименуют, так как у него должно быть мужское имя.

Космический корабль нового поколения "Федерация" будет осуществлять доставку космонавтов и грузов на околоземную орбиту и в дальний космос. Начало его летных испытаний намечено на 2023 год.

Ранее сообщалось, что для экипажа космического корабля нового поколения "Федерация" в Москве разработали рацион с защитой от радиации

Отмечалось, что рацион для "Федерации" включает 90 наименований продуктов, готовых к употреблению в холодном виде, так как на корабле не будет возможности подогреть еду. Это консервы, первые и вторые блюда, гарниры, кофе и чай, а также абрикосовый, яблочно-персиковый, виноградно-сливовый и другие соки, витаминизированные напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". На десерт космонавтам предложат сушеные фруктовые палочки, мармелад, карамель и печенье.