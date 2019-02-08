Первый двигатель для ракеты "Союз-5" собран

Фото: ТАСС/ZUMA/Aubrey Gemignani

На подмосковном "НПО Энергомаш" собрали первый двигатель РД-171МВ для "Союза-5". Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, двигатель уже готовится к испытаниям, "по мощности ему нет равных в мире".



Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

Двигатель разработан на базе самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-170, различные модификации которого применялись в составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" и российско-украинских ракет семейства "Зенит".

Испытания двигателя должны начаться уже в этом году. В марте 2021 года будет поставлен первый летный комплект, а в сентябре 2021 года – второй летный комплект двигателей для "Союз-5".

РД-171МВ – первый двигатель, конструкторская документация которого выполнена в электронной 3D-модели, а не на бумажных чертежах.

Идея создания ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз-2" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" после испытаний ляжет в основу для строительства носителя сверхтяжелого класса.