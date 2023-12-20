Космонавт Борисов посмотрит с астронавтами американского сегмента МКС "Иронию судьбы"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов вместе с экипажем американского сегмента МКС посмотрит его любимый фильм "Ирония судьбы" в канун Нового года. Об этом он сообщил во время беседы по видеосвязи с Дедом Морозом, который посетил Центр управления полетами.

"Договорился с американскими коллегами, мы посмотрим этот фильм на русском языке для новогоднего настроения 31 декабря", – передает слова Борисова ТАСС.

Космонавт также рассказал, что хотел бы встретить Новый год на севере России, чтобы увидеть северное сияние.

Еще Борисов отметил, что на Международной космической станции не начали готовить праздничные блюда, однако космонавты едят мандарины, которые привез на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-25".

Кроме того, экипаж признался, что обычно они не поют на станции, но в преддверии праздника слушают новогодние песни.

В свою очередь, российский космонавт Олег Кононенко добавил, что экипаж МКС встретит Новый год столько раз, сколько праздник наступит в городах, откуда родом космонавты или астронавты. В этот раз отмечать праздник будут шесть раз, передает его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что на Новый год космонавты и астронавты МКС будут ходить друг к другу на разные сегменты станции. Кононенко также сообщил, что всего за время экспедиции у экипажа будет четыре праздника, включая Новый год, поэтому они смогут отдохнуть.

Помимо этого, космонавт Николай Чуб поделился, что экипаж планирует украсить станцию – повесить игрушки и поставить елку. Еще он пожелал всем детям Земли исполнения самых сокровенных мечт, а Борисов присоединился к словам Кононенко и пожелал мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что 55% россиян планируют на новогодних каникулах встретиться с родными и друзьями, а 30% проведут праздники дома за чтением книг и просмотром фильмов в семейном кругу. При этом 25% граждан планируют гулять по своему городу, 20% намерены заняться своим здоровьем, еще 15% хотят заняться спортом.