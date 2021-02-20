Ученые доказали неслучайность происхождения и эволюции жизни

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Группа ученых Мюнхенского университета доказала, что некоторые полимерные молекулы могут вступать в процесс естественного отбора при химической эволюции и провоцировать появление неслучайных цепочек молекул. Об этом говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
В своем эксперименте специалисты использовали смесь коротких цепей ДНК. В них находились комплементарные основания тимина и аденина. Эксперты предположили, что соединение цепочек ДНК со случайными последовательностями нуклеотидов позволит получить более длинные и упорядоченные цепи.
В конечном счете полученные последовательности подтвердили гипотезу ученых. Было доказано, что число цепочек из двух оснований, способных возникнуть из химических реакций, ограничено.
Исследование немецких специалистов доказало, что различные механизмы химического отбора применяются даже в упрощенных модельных системах.
Ранее чешские и швейцарские биологи подготовили исследование о клетках, которые помогают бороться с раком и старением. Они выявили механизмы, способные восстанавливать защитные молекулы теломеры в организме человека.
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