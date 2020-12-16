Ученые обнаружили древнейшего родственника человека

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Специалисты из Университетского колледжа в Лондоне выяснили, что самым древним родственником человека является губка, сообщает "Газета.ру".

Первоначально губок считали водорослями, затем их отнесли к царству животных.

Специалисты воспроизводили случайную эволюцию ДНК по двум моделям. Первая показывала эволюцию губки, а вторая – гребневика, которого до сих пор считали древнейшим животным.

Как заявляют ученые, эти существа развивались с разной скоростью. Поскольку гребневики развивались быстрее, ученые неточно установили время их происхождения.

Как показало исследование, создать модель, при которой гребневики первыми отделялись от общего предка, невозможно. Ученые пришли к выводу, что древнейшими существами и самыми дальними предками людей были губки.

Ранее американские биологи выяснили, что именно делает панцирь жука-броненосца сверхпрочным. Специалисты обнаружили, что сверхпрочные надкрылья данного вида жуков соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Они заявили, что структура позволяет распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал достаточно пластичен.