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Япония запустила новую ракету-носитель тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Трансляция запуска велась на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Это уже второй по счету запуск ракет класса H3. В марте прошлого года специалисты JAXA инициировали самоуничтожение аналогичной ракеты после запуска с этого же космодрома, так как у нее не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени.

В этот раз запуск ракеты прошел успешно. Так, двигатель второй ступени запустился и проработал нормально, а отделение небольшого спутника прошло в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с площадки космодрома Байконур.

Стыковка корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) планируется 17 февраля в 09:12 по Москве.

На станции "Прогресс МС-26" заменит грузовой корабль "Прогресс МС-24", который отстыковался от МКС ночью 13 февраля. Последний запустили с космодрома Байконур в августе прошлого года ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он привез на МКС 2,5 тонны грузов, а также выполнил восемь коррекций орбиты станции.

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