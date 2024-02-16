Песков заявил, что США пока не связывались с РФ по теме противоспутникового оружия

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Соединенные Штаты пока не выходили на связь с Россией после появления информации о якобы разработке РФ противоспутникового оружия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то инициативы с американской стороны. <...> Но если он (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) вчера поручил, они когда, ночью должны были обратиться, как вы думаете?" – сказал он.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник, у Евросоюза (ЕС) нет сведений о якобы планах России по ядерному оружию в космосе.

"Мы осведомлены об этом, у нас нет информации... но это вызывает обеспокоенность", – сказал он в Брюсселе.

Ранее СМИ писали, что Байден поручил Белому дому связаться с РФ по вопросу якобы возможной разработки со стороны России противоспутникового оружия. Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, президент США попросил выйти на связь не только с РФ, но и союзниками, партнерами и всеми странами, чью сферу интересов это затрагивает.

Этому предшествовали заявления администрации Штатов, а также информация в прессе, согласно которой Москва якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам.