Байден поручил выйти на диалог с Москвой по разработке противоспутникового оружия

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Президент США Джо Байден поручил Белому дому выйти на прямые контакты с российской стороной по вопросу якобы возможной разработки РФ противоспутникового оружия. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американский лидер распорядился предпринять несколько первоначальных шагов, включая взаимодействие с Москвой.

"Байден поручил начать прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает", – сказал Кирби.

Между тем стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января запросил встречу с Байденом по вопросу о якобы выявленной Белым домом новой угрозы национальной безопасности.

Этому предшествовали заявления администрации США, а также информация в СМИ, согласно которой Москва якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. В Кремле такие суждения назвали уловкой Белого дома.

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