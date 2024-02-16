Республиканец Джонсон заявил, что запрашивал встречу с Байденом по угрозе США

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Республиканец, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце прошлого месяца запросил встречу с американским лидером Джо Байденом, намереваясь получить ответ на вопрос о якобы выявленной Белым домом новой угрозы национальной безопасности. Об этом пишет издание The Hill.

После брифинга, организованного помощником президента Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном, Джонсон заявил, что этот вопрос звучит уже несколько недель.

"Мы запрашивали встречу с президентом", – подтвердил он.

По словам Джонсона, подобный запрос в письменной форме был направлен в американскую администрацию 31 января.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер попросил президента опубликовать информацию об угрозе национальной безопасности. Это необходимо, чтобы конгресс, Белый дом и союзники Вашингтона получили возможность открыто обсуждать меры реагирования, уточнил он.

В свою очередь, Салливан анонсировал брифинг для лидеров конгресса по этому вопросу, который состоялся 15 февраля.

В СМИ писали, что власти Штатов думают, будто российская сторона якобы намерена разместить ядерное оружие в космосе для предполагаемой атаки по спутникам.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие сообщения представляют собой уловки Белого дома. С его слов, подобные утверждения необходимы Вашингтону, чтобы подвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении средств Киеву.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что американская сторона вышла на связь с Москвой по вопросу угрозы национальной безопасности Штатов. Байден поручил сотрудникам администрации связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется, уточнил он.

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