Японское космическое агентство инициировало самоуничтожение новой ракеты H3

Фото: Kyodo News/AP/TAСС/'R'''P

Специалисты Японского аэрокосмического агентства инициировали самоуничтожение новой японской ракеты Н3, запущенной вторник с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима, так как у ракеты не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени. Трансляция пуска велась на YouTube-канале агентства.

Данное решение было принято после того, как специалисты агентства пришли к выводу, что успешного выполнения миссии H3 без подтверждения зажигания второй ступени ракеты добиться не удастся.

"Ракете был направлен сигнал на уничтожение", – сообщил диктор.

Предполагалось, что ракета Н3 выведет на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей ALOS-3.

Запуск ракеты-носителя H3 17 февраля также завершился неудачей. Тогда основной двигатель заработал, однако ракета не сдвинулась с места.

В то же время, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 9 февраля стал для госкорпорации "Роскосмос" сотым безаварийным пуском подряд, что произошло впервые в современной российской истории. Отмечалось, что российские специалисты запустили 82 ракеты "Союз", 11 ракет "Протон-М", четыре ракеты "Ангара" и три ракеты "Рокот".



Запуск новой ракеты-носителя H3 завершился неудачей в Японии

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