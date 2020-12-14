Запущенный на "Ангаре" макет космического аппарата вывели на расчетную орбиту

Фото: roscosmos.ru/министерство обороны РФ

Макет полезной нагрузки тяжелой "Ангары-А5" выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" в установленное время вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки", – уточнили в ведомстве.

В министерстве обороны заявили, что пуск прошел в штатном режиме. Старт показали на видео. Для "Ангары-А5" нынешний испытательный вылет стал вторым, причем первый состоялся в 2014 году.

"Ангара" – это семейство ракет-носителей разной грузоподъемности. На данный момент на космодроме Восточный идет строительство объектов, которые позволят запускать модули этой серии.

