Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

19:26

Запущенный на "Ангаре" макет космического аппарата вывели на расчетную орбиту

наука

Фото: roscosmos.ru/министерство обороны РФ

Макет полезной нагрузки тяжелой "Ангары-А5" выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 14 декабря, в 08:50 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" в установленное время вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки", – уточнили в ведомстве.

В министерстве обороны заявили, что пуск прошел в штатном режиме. Старт показали на видео. Для "Ангары-А5" нынешний испытательный вылет стал вторым, причем первый состоялся в 2014 году.

"Ангара" – это семейство ракет-носителей разной грузоподъемности. На данный момент на космодроме Восточный идет строительство объектов, которые позволят запускать модули этой серии.

Ракету "Ангара-А5" запустили второй раз за шесть лет

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать