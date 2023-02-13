18:05Наука
Геофизик оценил вероятность землетрясений в Турции в разгар туристического сезона
Фото: Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Россиянам не стоит отказываться от отдыха в Турции этим летом, поскольку повторение мощных землетрясений в 2023 году вряд ли возможно. Об этом Москве 24 рассказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
В Турции 6 февраля произошли мощные землетрясения. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в результате катаклизма погибли более 31,5 тысячи человек, среди жертв есть и россияне.
Сергей Пулинец предположил, что повторения землетрясений такой же силы, как было 6 февраля, в Турции в этом году не произойдет.
Ранее эксперты оценили экономический ущерб, который нанесли землетрясения Турции. По данным Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики, речь может идти о более чем 84 миллиардах долларов. Отмечается, что это около 10% ВВП. В частности, ущерб жилым зданиям составил 70,8 миллиарда долларов.
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