Геофизик оценил вероятность землетрясений в Турции в разгар туристического сезона

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Россиянам не стоит отказываться от отдыха в Турции этим летом, поскольку повторение мощных землетрясений в 2023 году вряд ли возможно. Об этом Москве 24 рассказал геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

В Турции 6 февраля произошли мощные землетрясения. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в результате катаклизма погибли более 31,5 тысячи человек, среди жертв есть и россияне.

Сергей Пулинец предположил, что повторения землетрясений такой же силы, как было 6 февраля, в Турции в этом году не произойдет.



(можно ехать без опаски. – Прим. ред.).

Сергей Пулинец геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Такой силы, я думаю, не будет. Если предыдущее было в 1999 году (Измитское землетрясение вблизи турецкого города Измит. – Прим. ред.), значит, землетрясение такой силы будет больше чем через 10 лет. Вряд ли что-то сильное будет в этом году. Я думаю, да

Ранее эксперты оценили экономический ущерб, который нанесли землетрясения Турции. По данным Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики, речь может идти о более чем 84 миллиардах долларов. Отмечается, что это около 10% ВВП. В частности, ущерб жилым зданиям составил 70,8 миллиарда долларов.



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