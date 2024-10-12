Гинцбург заявил, что первыми испытать вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первыми людьми, которые смогут получить новую вакцину от рака в рамках клинических исследований, могут стать пациенты, страдающие от меланомы и мелкоклеточного рака легких, рассказал в беседе с ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2–1,3 млн человек. Это один из самых распространенных злокачественных раков", – указал ученый.

Вместе с тем процедура исследования данной вакцины не будет похожа на привычную. В частности из испытаний было решено удалить первую, вторую и третью фазу. Это связано с тем, что продукт является персонализированным. Он будет вводиться в соответствии с новым документом, который предусматривает другой порядок исследования, пояснил Гинцбург.

Он уточнил, что от массового исследования препарата на основе результатов его действия у большого числа людей было решено отказаться из-за индивидуальности вакцины.

В сентябре 2024 года препарат прошел доклинические исследования. Гинцбург ранее заявлял, что клинические исследования препарата с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать к середине следующего года.