В Антарктиде обнаружили останки метеоролога, пропавшего в 1959 году

В Антарктиде обнаружили останки британского метеоролога Денниса "Тинка" Белла, который пропал без вести в 1959 году, сообщает LADBible.

Беллу было 25 лет, он работал в Службе зависимых территорий Фолклендских островов и отправился с коллегами и двумя собачьими упряжками на восхождение по леднику. Согласно данным, он ехал впереди группы, чтобы подбодрить уставших собак, и провалился в расщелину.

Его пытались вытащить с помощью веревки, но из-за того, что он закрепил ее на поясе, а не на теле, попытка не удалась. Ремень порвался, и мужчина упал глубже, на крики своих коллег он больше не отвечал. Тело тогда так и не было найдено.

В 2025 году команда польской антарктической станции имени Генрика Арктовского на том же острове обнаружила останки метеоролога. С ним было найдено более 200 личных вещей, например, фонарик, радиооборудование и часы с гравировкой Erguel.

Останки доставили на Фолклендские острова, а затем – в Лондон. Личность Белла удалось подтвердить с помощью ДНК-анализа и сравнения данных с его братом Дэвидом и сестрой Валери Келли.

Брат исследователя сказал, что был шокирован, когда узнал, что его нашли спустя 66 лет.

