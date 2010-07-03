В Роскосмосе подтвердили перенос запуска "Союза" к МКС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Запуск к МКС с космодрома Байконур пилотируемого корабля "Союз МС-13", намеченный на 6 июля, перенесли на две недели по просьбе NASA, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

"Запуск перенесен на 20 июля", – отметили в ведомстве.

В конце марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства попросило российских коллег продлить полет "Союза" до февраля 2020 года. Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

В экипаж "Союза МС-13" войдут россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ранее в NASA заявляли, что планируют в конце июля запуск первого с 2011 года космического корабля с экипажем. В США разработаны новые пилотируемые корабли: Dragon-2 (Crew Dragon) – компанией SpaceX и Starliner. Сейчас экипажи на МКС доставляют только российские корабли.

