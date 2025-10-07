Облако солнечной плазмы приблизилось к Земле

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали первые признаки прихода облака солнечной плазмы к Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Речь идет о плазме, которая была выброшена с Солнца 3 октября. Пока геомагнитных возмущений и бурь не фиксируется, так как выброс медленный. Ученые объяснили, что изменение скорости солнечного ветра происходит постепенно, без ударов, а магнитосфера успевает подстроиться.

"На данный момент заметно увеличился авроральный овал, смещенный сейчас в сторону нашей страны. Индекс интенсивности полярных сияний за последние несколько часов возрос с уровня 2 до 5", – говорится в сообщении.

В ИКИ РАН пояснили, что этого достаточно для наблюдения полярного сияния на широтах от 65 градусов и выше, включая Мурманск, Архангельск и Салахерд. При этом на северо-западе России пока еще слишком светло для такого природного явления.

"Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до слабых геомагнитных бурь", – добавили специалисты.

Уточняется, что это происходит на фоне уже успокоившегося Солнца, поэтому повышения силы магнитных бурь не ожидается. После возвращения параметров плазмы в норму магнитное поле планеты также стабилизируется, резюмировали ученые.

Ранее в ИКИ РАН заявляли, что это облако плазмы представляет особый интерес для науки, так как выброс относится к категории "пограничных". Его скорость недостаточно высока для быстрого преодоления солнечной гравитации, но достаточна для медленного движения в межпланетном пространстве.

До этого, 4 октября, на Земле завершилась магнитная буря, длившаяся 4 дня. Она стала самой крупной за последние 3 месяца. Ее уровень достигал G3+.

