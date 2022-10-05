Российский космонавт Анна Кикина поднялась на борт корабля Crew Dragon

Фото: ТАСС/Сергей Юматов

Российский космонавт Анна Кикина вместе с другими членами миссии Crew-5 взошла на борт корабля Crew Dragon. Трансляцию подготовки к полету на своем сайте ведет NASA.

Перед тем как подняться на лифте по пусковой башне, Кикина и астронавт из Японии Коити Ваката осмотрели ракету. В 16:24 по московскому времени они и другие члены экипажа взошли на борт. После этого специалисты еще раз проверили системы корабля, а также скафандры членов экипажа, а затем закрыли люк.

Запуск Crew Dragon к МКС запланирован на 19:00 по московскому времени cо стартовой площадки 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди. На околоземную орбиту его доставит ракета-носитель Falcon 9.

В середине июля "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на американских и российских кораблях. Документ должен способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС.

Тогда же стало известно, что первой в рамках соглашения миссией станет Crew-5. В состав миссии вошла единственная женщина в отряде российских космонавтов Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, астронавт JAXA Коичи Ваката.

Изначально полет корабля Crew Dragon должен был состояться 3 октября, однако 28 сентября было принято решение перенести запуск из-за урагана, который обрушился на американский штат Флорида, где находится космодром.



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