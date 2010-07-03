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16:45

Экипаж МКС учуял спирт в Dragon-2

наука безопасность

16:45

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Фото: nasaspaceflight.com

В атмосфере МКС после стыковки с американским беспилотным кораблем Dragon-2 зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

Корабль Dragon-2 стартовал к МКС 2 марта и пристыковался к ней на следующий день. Экипаж МКС, открыв люк американского судна, почувствовали необычный запах.

Астронавты взяли пробы воздуха и установили, что концентрация изопропилового спирта составляла около шести миллиграммов на кубический метр. При этом до стыковки с Dragon-2 концентрация спирта составляла всего десятую долю миллиграмма на кубический метр.

В этой связи астронавты включили системы очистки воздуха, снизив концентрацию до двух миллиграммов на кубический метр. В настоящий момент выясняются причины инцидента.

Изопропиловый спирт используется в бытовой химии, медицине, косметике и парфюмерии. Предельно допустимая концентрация его паров в воздухе составляет десять миллиграммов на кубический метр. Длительное воздействие паров вызывает головную боль, а также раздражает дыхательные пути и слизистые глаз.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги при стыковке с кораблем Dragon-2. Специалисты пришли к выводу, что тревога была ложная. Сигнал сработал из-за изменения конфигурации станции при стыковке с американским кораблем.

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наука безопасность

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