На российском сегменте МКС сработала сирена

При стыковке американского корабля Crew Dragon к МКС в российском сегменте сработал сигнал тревоги. Специалисты пришли к выводу, что сигнал был ложным.

Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA. Изначально предполагалась, что случилась поломка системы генерации кислорода. Но эта версия была отвергнута, а в Центре управления полетами пришли к выводу, что это могли произойти из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой.

Ранее сообщалось, что космический аппарат штатно пристыковался к МКС. В 16:30 по московскому времени на станции открыли люк корабля. На борту корабля находился манекен по прозвищу Рипли. В составе МКС Crew Dragon пробудет пять дней. А в пятницу, 8 марта, спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.

До настоящего момента единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли "Союз".

Американский непилотируемый корабль состыковался с МКС

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" не исключил, что российские космонавты будут летать на МКС на американских частных кораблях. Окончательное решение будет принято после проверки шаттлов на безопасность.