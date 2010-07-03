Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:04

На российском сегменте МКС сработала сирена

наука

18:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: nasa.gov

При стыковке американского корабля Crew Dragon к МКС в российском сегменте сработал сигнал тревоги. Специалисты пришли к выводу, что сигнал был ложным.

Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA. Изначально предполагалась, что случилась поломка системы генерации кислорода. Но эта версия была отвергнута, а в Центре управления полетами пришли к выводу, что это могли произойти из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой.

Ранее сообщалось, что космический аппарат штатно пристыковался к МКС. В 16:30 по московскому времени на станции открыли люк корабля. На борту корабля находился манекен по прозвищу Рипли. В составе МКС Crew Dragon пробудет пять дней. А в пятницу, 8 марта, спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.

До настоящего момента единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли "Союз".

Американский непилотируемый корабль состыковался с МКС

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" не исключил, что российские космонавты будут летать на МКС на американских частных кораблях. Окончательное решение будет принято после проверки шаттлов на безопасность.

наука

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика