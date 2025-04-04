Ученый Богачев: слабая магнитная буря может начаться на Земле вечером 4 апреля

Фото: 123RF/marog

Магнитная буря слабого уровня может начаться на Земле вечером в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"Сегодня и завтра есть некоторая нестабильность обстановки. В том числе возможна буря слабого уровня", – отметил он.

Как подчеркнул ученый, сильные магнитные бури происходят только в результате вспышек на Солнце, однако их пока не было. В настоящее время на поверхности небесного тела наблюдается нестабильность, но метеозависимым бояться нечего, уточнил эксперт.

При этом Богачев указал, что магнитная буря ожидается и 5 апреля. Он объяснил, что активность связана с изменением скорости солнечного ветра.

В прошлый раз сильная вспышка была зафиксирована на Солнце 1 апреля. Она длилась 16 минут, а ее мощность достигла уровня предпоследнего класса (M5.6). Ученые отмечали, что обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

