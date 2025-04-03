Ученый Богачев предупредил о магнитной буре 5 апреля

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Магнитная буря слабого уровня G1 начнется на Земле в субботу, 5 апреля. Об этом Агентству "Москва" рассказал профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам ученого, активность связана с изменением скорости солнечного ветра.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что в апреле ожидаются частые магнитные бури. Ученые считают, что всплески будут 5 апреля, с 8 по 10 апреля, а также 22 и 24 апреля. Кроме того, магнитное поле будет в возмущенном состоянии 6 и 7 апреля, а также с 11 по 14 апреля и 21 и 25 апреля.

Легче пережить магнитные бури помогут умеренная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе и отказ от тяжелой пищи, сказала терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, большинство людей даже их не заметят, так как человеческий организм адаптируется к частым изменениям внешней среды. Однако уязвимыми окажутся те, у кого есть хронические заболевания, уточнила врач.