Глава "Роскосмоса" Баканов: РОС станет площадкой для развития космического туризма

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Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может стать площадкой для развития космического туризма. Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Вместо Международной космической станции (МКС) будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии", – пояснил Баканов.

Кроме того, космическая отрасль РФ работает над созданием транспортной системы с ядерной энергоустановкой. Она позволит доставлять на околомарсианскую орбиту до 10 тонн полезной нагрузки, заявил ранее Баканов.

Он также прокомментировал 9-й полет ракеты Starship. По словам главы "Роскосмоса", полет показывает сложность технологической задачи доставки полезной нагрузки к Марсу. Рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации, подчеркнул он.

