Индия успешно вывела на орбиту Земли космическую станцию Aditya-L1

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ISRO.

По словам ведущего трансляции Сатиша Дхавана, спустя более часа станцию вывели на заданную орбиту.

2 сентября стало известно, что Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1. Это стало первой масштабной экспедицией по изучению звезды. Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Станция имеет семь приборов для отслеживания фотосферы, хромосферы, а также внешних слоев Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Используя такое оборудование, индийские ученые смогут в режиме реального времени изучать активность звезды и ее влияние на космическую погоду.

Ранее сообщалось, что 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

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