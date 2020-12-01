Ученые рассказали, почему нельзя насильно есть во время инфекционных заболеваний

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Профессор медицины Йельского университета, иностранный член РАН Руслан Меджитов рассказал, почему нельзя насильно есть во время инфекционных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.
По словам исследователя, во время, например, гриппа, у человека часто пропадает аппетит, также люди испытывают упадок сил, избегают общения, много спят. Эксперт отмечает, что этот набор симптомов универсален и характерен для многих острых болезней.
Ученые решили узнать, почему люди во время заболевания часто отказываются от еды, а также выяснить, что будет, если провести на мышах опыт с насильным кормлением.
"Оказалось, что в этом случае все мыши погибают", – рассказал Меджитов.
После проведения различных опытов исследователи узнали, что гибель животных связана с метаболической программой, связанной с поглощением жиров и производством кетоновых кислот.
"Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции", – добавил ученый.
Ранее исследователи выяснили, при помощи каких механизмов COVID-19 достигает мозга людей. Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может поразить мозг человека через нервные клетки, находящиеся в обонятельной слизистой оболочке.
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