Москвичи смогут увидеть мощнейший звездопад Геминиды 14 декабря

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Жители столичного региона 14 декабря смогут увидеть в ночном небе пик мощнейшего метеорного потока Геминиды из созвездия Близнеца, за час ожидается пролет до 120 метеоров. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

"14 декабря 2020 года. Звездопад из созвездия Близнецы – максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. Видимость ночью благоприятная – Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе", – говорится в сообщении.

Помимо Геминиды, в самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря произойдет сразу два знаменательных астрономических события: пик звездопада из Малой Медведицы – потока Урсиды и соединение двух самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, происходящее лишь раз в несколько столетий.

"В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года", – пояснили в пресс-службе.

Ранее специалисты из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о мощнейшей за за три года вспышке на Солнце, которая произошла в воскресенье. По словам специалистов, это случилось на отвернутом от Земли полушарии звезды, поэтому сложно в полной мере оценить силу явления, сообщается на сайте лаборатории.