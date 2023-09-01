В Индии запустили обратный отсчет до запуска станции Aditya-L1 к Солнцу

Фото: телеграм-канал Aditya-L1 Mission Sun

Индийская организация космических исследований запустила обратный отсчет до запуска станции Aditya-L1 с миссией по изучению Солнца. Об этом сообщает радио КП.

"Обратный отсчет продолжительностью 23 часа 40 минут, который приведет к запуску в 11:50 (09:50 по московскому времени) 2 сентября 2023 года, начался сегодня в 12:10 по местному времени", – сказано в сообщении.

Миссия индийской организации заключается в изучении Солнца с орбиты, которая расположена в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли, где силы гравитационного притяжения двух тел равны. Благодаря этому Aditya-L1 сможет без перерыва следить за звездой, не отвлекаясь на затмения.

Станция имеет семь приборов для отслеживания фотосферы, хромосферы, а также внешних слоев Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Используя такое оборудование, индийские ученые смогут в режиме реального времени изучать активность звезды и ее влияние на космическую погоду.

Ранее сообщалось, что 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

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