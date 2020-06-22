Станцию метро "Внуково" украсят изображениями самолетов

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию "Внуково" Калининско-Солнцевской линии метро украсят изображениями самолетов и портретами авиаконструкторов, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Дизайн станции перекликается с оформлением терминала А аэропорта Внуково и посвящен гражданской авиации, а именно истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого назван сам аэропорт", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, предполагается, что стены будут украшать тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. На изображениях можно будет увидеть десятки самолетов, которые пролетают над картой РФ, а в верхней части платформы будут изображены авиаконструкторы.

Как уточняется, художественная композиция под названием "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели" будет размещаться при входе на платформу.

В пресс-службе добавили, что в похожей стилистике оформят и кассовый зал.

Кузнецов напомнил, что метро интегрируют в инфраструктуру аэропорта, обеспечив максимальный комфорт для пассажиров. Выйти со станции можно будет либо в существующий подземный переход, ведущий к терминалу А и к аэроэкспрессу, либо на Вокзальную площадь через наземный павильон, добавили в пресс-службе.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко ранее оценил эффект от открытия станции метро "Внуково". Прежде всего он подчеркнул, что появление метрополитена возле аэропорта существенно повысит транспортную доступность воздушной гавани. В частности, людям теперь не придется подниматься на поверхность и пользоваться услугами такси, тратя на это деньги. Кроме того, по словам депутата МГД, открытие станции метро повысит капитализацию жилья в этом районе.

29 мая между станциями "Рассказовка" и "Внуково" начались строительные работы. На новом участке метро планируют возвести две станции мелкого заложения – "Пыхтино" и "Внуково".