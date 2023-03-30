Собянин поздравил сотрудников НПЦАП имени академика Н. А. Пилюгина с 60-летием предприятия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил коллектив НПЦ автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина с 60-летием. Соответствующее обращение мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что предприятие занимается созданием систем управления для космической техники. Они отвечают в том числе за навигацию и ориентацию в пространстве аппаратов и используются в большинстве отечественных ракет и разгонных блоков, запуск которых поспособствовал расширению знаний о космосе.

На данный момент в НПЦАП работают порядка четырех тысяч специалистов, которые занимаются разработками не только в ракетно-космической отрасли, но и области медицинской техники и нефтегазовой промышленности, добавил градоначальник.

"Спасибо вам за такой важный труд в интересах науки, обороны страны и международного сотрудничества в космосе", – подытожил Собянин.

Ранее мэр открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице. Предприятию в этом году исполняется 80 лет. Мэр напомнил, что еще в годы ВОВ оно обеспечивало столицу необходимыми препаратами.



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