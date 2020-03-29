Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 1 тысячи случаев заражений новым коронавирусом зафиксировано в столице, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", – написал он.

Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тысяч точек питания и магазинов. Он отметил, что проверяющие обнаружили лишь несколько сотен точек, которые ссылались на то, что не попадают под запрет.

"Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время", – написал Собянин.

Мэр города также отметил, что большинство москвичей прислушались к рекомендациям властей и остались дома. Так, в городские парки пришли всего 52 тысячи человек, что в разы меньше, чем в обычный выходной.

"Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию", – написал Собянин.

Он призвал работающие магазины и аптеки по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

