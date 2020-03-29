Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию – Собянин

10:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 1 тысячи случаев заражений новым коронавирусом зафиксировано в столице, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.
"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", – написал он.
Мэр также сообщил, что в субботу в столице закрылись около 55 тысяч точек питания и магазинов. Он отметил, что проверяющие обнаружили лишь несколько сотен точек, которые ссылались на то, что не попадают под запрет.
"Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время", – написал Собянин.
Мэр города также отметил, что большинство москвичей прислушались к рекомендациям властей и остались дома. Так, в городские парки пришли всего 52 тысячи человек, что в разы меньше, чем в обычный выходной.
"Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию", – написал Собянин.
Он призвал работающие магазины и аптеки по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.
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