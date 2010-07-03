Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки

Благоустройство столичных улиц в 2019 году разворачивается преимущественно за пределами Садового кольца по программе "Мой район". Однако улица Остоженка в историческом центре стала исключением, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Там недавно отреставрировали "дом Муму" и создали Тургеневский квартал. Летом на этой улице и в прилегающих к ней переулках сделают качественные тротуары и установят новые фонари, высадят более 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинском переулках обустроят парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками, отметил мэр.

По его словам, одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Еще один новый сквер появится на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.

Мэр добавил, что благоустройство Остоженки не коснется ее транзитной функции. "Но она станет гораздо уютнее и удобнее для местных жителей и всех москвичей, которые любят бывать на одной из самых известных улиц Москвы", – подчеркнул Собянин.

Работы должны завершить к сентябрю. Перекрытий не планируется – возможны ограничения отдельных полос.

До конца 2019 года в столице собираются завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда.

На набережной обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, создадут места отдыха с качелями и беседками. Причал на западном берегу пруда реконструируют так, чтобы можно было организовать прокат лодок.

В этом году в городе также высадят порядка 10 миллионов растений. Их разместят на площадях, в скверах и вдоль столичных дорог. Самые большие цветники можно увидеть рядом с Триумфальной аркой, на Манежной площади, у здания Большого театра, на Ленинском проспекте и проспекте Андропова.