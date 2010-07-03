Более 20 дворов благоустроят в районе Соколиная гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Соколиная гора до конца лета планируют благоустроить более 20 дворов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ВАО.

Уточняется, что на данный момент идут работы по благоустройству территории на Измайловском шоссе во дворах домов: 13, 17, 19, 25, 27, 29.

"Также по этим адресам будут обустроены специальные зоны отдыха", – говорится в сообщении.

Во дворах заменят резиновое покрытие, обустроят детские площадки и приведут в порядок детские горки, качели и карусели.

Ранее сообщалось, что на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.