Более 20 дворов благоустроят в районе Соколиная гора

В столичном районе Соколиная гора до конца лета планируют благоустроить более 20 дворов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ВАО.
Уточняется, что на данный момент идут работы по благоустройству территории на Измайловском шоссе во дворах домов: 13, 17, 19, 25, 27, 29.
"Также по этим адресам будут обустроены специальные зоны отдыха", – говорится в сообщении.
Во дворах заменят резиновое покрытие, обустроят детские площадки и приведут в порядок детские горки, качели и карусели.
Ранее сообщалось, что на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.
В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.
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