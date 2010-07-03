Около 28 тыс цветов высадят в сквере рядом с Большим театром

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 28 тысяч цветов высадят в сквере рядом с Большим театром. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника дорожного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Владимира Остроухова.

Остроухов рассказал, что цветник украсят более 14 тысяч бегоний и порядка 13 тысяч цинерарий. "В итоге получится красный узор на серебряном фоне", – отметил он.

Всего в этом году в городе планируется высадить около 10 миллионов различных растений. Они будут размещены на площадях и в скверах Москвы, а также вдоль столичных дорог. На цветниках разместятся виола, хоста, петуния, кохия, тагетис, цинерария, шалфей, эхинацея, вербена, холиус и другие растения.

Самые большие цветники можно увидеть рядом с Триумфальной аркой, на Манежной площади, у здания Большого театра, на Ленинском проспекте и проспекте Андропова.

Ранее сообщалось, что с конца апреля на улицах столицы было высажено более 19 тысяч кустарников. Больше всего кустарников появилось около станции метро "Улица 1905 года". Там высадили три вида японской спиреи, два вида кизильника и девичий виноград.

Более 800 различных растений высажено в Парке Горького со стороны Ленинского проспекта. Там появились боярышник, клен, спирея, девичий виноград, а также яблоня ягодная и роза блестящая.

