Сергей Собянин посетил церемонию прощания с Вячеславом Лебедевым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая прошла в колонном зале Дома союзов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В зале стояли венки с траурными лентами от Владимира Путина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, а также от членов Совета Федерации, Госдумы и администрации президента России.

После церемонии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание в храме Христа Спасителя. Затем Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лебедев скончался 24 февраля в возрасте 80 лет. В больнице уточили, что причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.

В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. Позднее он несколько раз переназначался на эту должность. В 2014 году Лебедев стал председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева