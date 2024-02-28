28 февраля, 13:17Мэр Москвы
Сергей Собянин посетил церемонию прощания с Вячеславом Лебедевым
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая прошла в колонном зале Дома союзов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В зале стояли венки с траурными лентами от Владимира Путина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, а также от членов Совета Федерации, Госдумы и администрации президента России.
После церемонии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание в храме Христа Спасителя. Затем Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лебедев скончался 24 февраля в возрасте 80 лет. В больнице уточили, что причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.
В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. Позднее он несколько раз переназначался на эту должность. В 2014 году Лебедев стал председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.
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