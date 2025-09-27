Собянин: Москва приняла участие в выставке China International Industry Fair

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва приняла участие в выставке China International Industry Fair в Шанхае – крупнейшем промышленном событии Азии, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Основная цель – показать, что столица это не только крупный город, но и центр развития высокотехнологичной промышленности и притяжения инвестиций, отметил мэр.

Флагманом высокотехнологичной промышленности столицы является особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Там локализовано более 230 компаний, из которых 124 получили статус резидента.

Всего в Москве работают почти 4,6 тысячи промпредприятий. В Шанхае 7 их них представили свои передовые разработки.

В частности, одна из московский компаний показала на выставке вертикальные установки и фильтрующие комплексы для очистки воздуха на промышленных объектах.

Другое предприятие привезло на мероприятие автономное устройство пожаротушения, адаптированное для защиты электротранспорта, энергетических объектов, жилых и коммерческих зданий.

Еще один производитель из Москвы продемонстрировал элементы из промышленных монокристаллов для систем мониторинга вибрации и давления на работающих при экстремально высоких температурах объектах, рассказал Собянин.

По словам градоначальника, важную роль в продвижении городских экспортеров играет центр "Моспром", который с января по июнь этого года помог провести 11 бизнес-миссий за границей и обеспечить участие московских предприятий в двух крупных международных выставках.

Помимо этого, в Москве активно помогают начинающим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных авиационных систем (БАС). Одна из таких компаний уже получила правительственный грант, который будет направлен на разработку отраслевой сквозной технологии в области изготовления криволинейных корпусов беспилотников.