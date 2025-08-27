Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные школы, детские сады и колледжи готовы к новому учебному году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что образовательные учреждения примут свыше 1,6 миллиона ребят. Кроме того, за парты сядут порядка 100 тысяч первоклассников. Для них доступна 571 образовательная организация.

Летом текущего года в столице отремонтировали свыше 1,2 тысячи зданий школ и детсадов, напомнил глава города. Вместе с тем 51 школу обновили в рамках программы "Моя школа". Еще 34 образовательных учреждения планируется открыть 1 сентября, в них смогут учиться свыше 14 тысяч школьников и 4,5 тысячи воспитанников детских садов.

"Также благоустроили 64 территории образовательных организаций", – отметил Собянин.

Ранее Минпросвещения России разработало расписание уроков для учеников с 1-го по 11-й класс, чтобы оптимизировать нагрузку на детей. С учетом пяти и шестидневной недель были созданы 5 вариантов расписания для 1–4-х классов, 6 – для 5–9-х классов и 19 вариантов – для учеников 10–11-х классов. Они включают в себя примеры распределения учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.