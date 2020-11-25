Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В нем приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов. Они обсудили текущие темпы и прогнозы распространения COVID-19 в субъектах РФ.

Была затронута тема создания дополнительного коечного фонда ковидных стационаров, в том числе коек первого приема с оснащением кислородом и коек долечивания. Также говорилось о своевременной госпитализации пациентов из групп риска – пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

На совещании говорилось об обеспечении бесплатными лекарствами больных с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, а также об обеспечении круглосуточной работы амбулаторных КТ-центров и оперативной закупки дополнительных автомобилей неотложной помощи.

Также на совещании коснулись темы своевременности стимулирующих выплат медработникам, которые участвуют в борьбе с инфекцией, в том числе досрочной выплаты за декабрь.

Еще одна тема – это подготовка к массовой вакцинации, включая создание прививочных пунктов и обеспечение доставки партий вакцины в регионы с соблюдением холодовой цепи.

На встрече говорили о мониторинге наличия лекарств в аптеках и соблюдении масочного режима в общественных местах, ограничений работы предприятий общественного питания и развлекательных заведений ночью.

Рабочую группу Госсовета образовали по распоряжению президента России. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.

Ранее в Москве ввели дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. В соответствии с ними развлекательные заведения, а также заведения общепита не могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00.

Это касается караоке-, боулинг-клубов, баров, ночных клубов, ресторанов, кафе и других подобных заведений. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.

Комментируя данное решение, Собянин заявил, что оно является компромиссным. По мнению главы города, такие ограничения позволят избежать закрытия всей отрасли. Он отметил, что принятые меры минимальны и аналогичны тем, что действуют в большинстве европейских стран.

Кроме того, столичные власти порекомендовали магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания ввести систему чекинов с помощью QR-кода. Отмечается, что данные требования не являются обязательными. В случае их отсутствия не предусмотрены какие-либо штрафные санкции.

