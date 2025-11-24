Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили очередную атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на месте, где упали обломки дрона, задействованы экстренные службы.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще двух беспилотников, которые летели в сторону столицы. На месте падения их фрагментов также работали специалисты.

На фоне этого в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводились ограничения. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты. В настоящее время все они работают в штатном режиме.

