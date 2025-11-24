Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:22

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотного средства на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще одного беспилотника (БПЛА), летевшего на Москву, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр столицы.

Ранее на подлете к городу был уничтожен еще один вражеский беспилотник. На месте падения его фрагментов работали специалисты.

На фоне атаки вражеских дронов вводились ограничения в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты. В настоящее время все они работают в штатном режиме.

мэр Москвыпроисшествиягород

