Ограничения вводились на работу аэропорта Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимал и не отправлял самолеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры безопасности некоторое время действовали в аэропортах Жуковский и Домодедово. Их вводили для обеспечения безопасности перелетов. В настоящее время воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Ограничения были связаны с атакой вражеского беспилотника на Москву. Средства ПВО уничтожили его на подлете к столице. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.

Всего в ночь на понедельник, 24 ноября, были перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА над территорией России. Из них 45 сбили в Белгородской области, 9 – в Краснодарском крае, 7 – в Нижегородской области, 4 – в Воронежской области. Также 20 аппаратов ликвидировали над акваторией Черного моря и 8 – над Азовским морем