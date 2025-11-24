Форма поиска по сайту

24 ноября, 12:51 (обновлено 24.11.2025 13:06)

Транспорт

Временные ограничения коснулись аэропортов Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на работу временно вводились в аэропорту Домодедово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В соответствии с режимом авиагавань на некоторое время приостанавливала прием и выпуск гражданских самолетов. Данные меры представитель федерального агентства воздушного транспорта объяснил необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения распространились на Жуковский.

В середине сентября Росавиация совместно с Минтрансом разработала правила взаимодействия при временном запрете на использование воздушного пространства. В регламенте предусмотрено межведомственное взаимодействие, включая федеральные органы исполнительной власти.

Кроме того, во время длительных ограничений пассажирам будут активно помогать РЖД, назначая дополнительные поезда. В свою очередь, Москва возьмет на себя большую часть поддержки, обеспечивая путешественников необходимым питанием и автотранспортом.

