23 сентября, 11:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российскими средствами ПВО утром во вторник, 23 сентября, была отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Как указал мэр столицы, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака украинских беспилотников на Москву началась вечером понедельника, 22 сентября. В общей сложности во время продолжительной атаки удалось сбить 41 вражеский дрон.

На фоне атак в аэропорту Шереметьево было принято решение ввести ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя время аэровокзал возобновил работу.

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

мэр Москвыпроисшествиягород

